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18 минут назад

Песков назвал условие применения Россией ядерного оружия

Лера Букина

Российская сторона может прибегнуть к применению ядерного оружия только в соответствии с доктриной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков назвал условие применения Россией ядерного оружия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас использование ядерного оружия происходит на основе того, что изложено в соответствующей доктрине. Каких-либо иных соображений здесь быть не может», - подчеркнул представитель Кремля.

С похожим заявлением ранее выступил зампредседателя Совета безопасности (Совбеза) РФ Дмитрий Медведев. По его словам, российская сторона имеет право пойти на такой шаг в строгом соответствии с ядерной доктриной. Медведев сообщил о намерении страны сделать все для предотвращения появления ядерного оружия у «недоброжелательных соседей».

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ранее сообщил об отсутствии корректировок в подходе российской стороны к вопросу о применении ядерного оружия. Он призвал США перестать ухудшать ситуацию провокационными заявлениями.

Россия потребовала вернуть американское ядерное оружие в США

Разговоры о ядерном оружии на Западе начались после того, как президент РФ Владимир Путин 21 сентября обратился к народу с заявлением по частичной мобилизации в стране.

Политика,Сергей Рябков,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,
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