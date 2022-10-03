Песков заявил, что в Кремле видели реакцию на заявку Зеленского по вступлению в НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ следит за принятием решения относительно возможности ускоренного вступления Украины в Североатлантический альянс. Об этом представитель Кремля сообщил в ходе брифинга. "Мы слышали заявление президента [Украины Владимира] Зеленского. Мы видели разную реакцию из НАТО. Там есть страны, которые поддерживают такой вариант ускоренного вступления, есть страны, которые не поддерживают его", - пояснил Песков. По его словам, все ссылаются на правила о консенсусе. "Мы очень внимательно наблюдаем за этим решением и помним, что именно ориентация Украины в НАТО и подтверждение будущего членства Украины в НАТО стало одной из причин специальной военной операции", - сказал пресс-секретарь российского главы государства. 30 сентября Зеленский объявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. При этом в New York Times писали, что НАТО не даст Украине вступить в блок до завершения спецоперации.