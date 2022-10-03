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14 минут назад

Кадыров заявил о готовности отправить в зону СВО своих сыновей

Алиса Селезнёва

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что трое его сыновей в ближайшее время примут участие в спецоперации на Украине и «будут находиться на самых сложных участках». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Кадыров заявил о готовности отправить в зону СВО своих сыновей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Кадырова, его сыновьям Ахмату, Эли и Адаму сейчас 16, 15 и 14 лет соответственно и их «военная подготовка началась, чуть ли не с малых лет». Их научили обращению с различным оружием, применению его на любых дистанциях, теоретическим основам, подчеркнул глава региона.

«Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения», - отметил Кадыров.

Он также подчеркнул, что «чеченоговорящие "воины", сидящие перед компьютерами в Европе», не смогут победить даже несовершеннолетних детей, так как не имеют «ни духа, ни чести, ни достоинства».

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Ранее глава Чечни заявил, что в ходе спецоперации есть те моменты, которые ему нравятся, а есть и те, которыми он недоволен.

Политика,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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