Кадыров заявил о готовности отправить в зону СВО своих сыновей

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что трое его сыновей в ближайшее время примут участие в спецоперации на Украине и «будут находиться на самых сложных участках». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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По словам Кадырова, его сыновьям Ахмату, Эли и Адаму сейчас 16, 15 и 14 лет соответственно и их «военная подготовка началась, чуть ли не с малых лет». Их научили обращению с различным оружием, применению его на любых дистанциях, теоретическим основам, подчеркнул глава региона.

«Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения», - отметил Кадыров.

Он также подчеркнул, что «чеченоговорящие "воины", сидящие перед компьютерами в Европе», не смогут победить даже несовершеннолетних детей, так как не имеют «ни духа, ни чести, ни достоинства».