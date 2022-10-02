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22 минуты назад

МИД Италии вызвал российского посла из-за «Северных потоков»

Илья Родин

МИД Италии вызвал посла России в Риме Сергея Разова из-за ЧП на газопроводах «Северный поток», пояснил министр по вопросам экологического перехода республики Роберто Чинголани. Об этом пишет РИА «Новости».

МИД Италии вызвал российского посла из-за «Северных потоков»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Разов прибудет в МИД в понедельник, 3 октября, в первой половине дня. Стороны обсудят ситуацию с диверсией на «Северных потоках» и военный конфликт на Украине.

По данным агентства, Чинголани сообщил ранее о достаточном уровне заполнения подземных газовых хранилищ. Он пояснил, что Италия даже начала экспортировать избыточное голубое топливо.

Стали известны подробности взрыва на газопроводе «Северный поток»

Напомним, что ЧП на трех нитках российских экспортных газопроводов произошло 26 сентября. В результате взрывов в атмосферу попало большое количество газа.

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