МИД Италии вызвал российского посла из-за «Северных потоков»

МИД Италии вызвал посла России в Риме Сергея Разова из-за ЧП на газопроводах «Северный поток», пояснил министр по вопросам экологического перехода республики Роберто Чинголани. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что Разов прибудет в МИД в понедельник, 3 октября, в первой половине дня. Стороны обсудят ситуацию с диверсией на «Северных потоках» и военный конфликт на Украине.

По данным агентства, Чинголани сообщил ранее о достаточном уровне заполнения подземных газовых хранилищ. Он пояснил, что Италия даже начала экспортировать избыточное голубое топливо.