В России определили пределы территорий новых регионов

Пределы территории Донецкой Народной Республики определяются границами республики на день ее образования и день принятия в состав Российской Федерации. Это следует из договора о принятии ДНР в состав России, который президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму.

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"Пределы территории Донецкой Народной Республики определяются границами территории Донецкой Народной Республики, существовавшими на день ее образования и день принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образования в составе Российской Федерации нового субъекта", - отмечается в документе, опубликованном в думской электронной базе в воскресенье.

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Согласно документу, пределы Луганской Народной Республики (ЛНР) будут определяться границами территории, которые существовали на день ее образования и принятия в РФ. Уточняется, что граница ЛНР, сопряженная с территорией иностранного государства, будет государственной границей РФ.

Пределы территории ДНР и ЛНР определяются границами, установленными конституциями республик, следует из проектов федеральных конституционных законов о принятии республик в состав РФ.

"Пределы территории Донецкой Народной Республики определяются границами территории Донецкой Народной Республики, установленными конституцией Донецкой Народной Республики на день ее образования и на день принятия в РФ Донецкой Народной Республики и образования в составе Российской Федерации нового субъекта", - указывается в документе.

Аналогичный пункт содержится в проекте федерального конституционного закона о принятии в состав РФ ЛНР.

Пределами Запорожской и Херсонской областей определены их границы на день образования и день принятия в состав РФ.

"Пределы территории Запорожской области определяются границами территории Запорожской области, существовавшими на день ее образования и день принятия в Российскую Федерацию Запорожской области и образования в составе Российской Федерации нового субъекта", - отмечается в документе.