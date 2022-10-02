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14 минут назад

Запад счел статус Херсонской области своей потерей

Майк Габриелян

Запад не признаёт Херсонскую область частью России, поскольку расценивает итоги референдума как потерю своей земельной собственности. Такого мнения придерживается замглавы Херсонской администрации Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

Запад счел статус Херсонской области своей потерей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Украина перестала существовать как суверенное государство. Коллективный Запад отказывается признавать итоги референдума и вхождение новых регионов в состав России, так как расценивают это как потерю своей собственности», - сказал Стремоусов.

Он добавил, что на Западе «давно уже воспринимают Украину как свою собственность, по принципу колонии».

Сегодня Конституционный суд России признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Политика,Кирилл Стремоусов,Конституционный суд,
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