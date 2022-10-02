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18 минут назад

Мэр Воркуты объяснил свои слова о «пилящих женах»

Илья Родин

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников разъяснил в интервью журналистам Telegram-канала «Подъем» свои слова о том, что якобы 10% добровольцев записывается для участия в спецоперации из-за семейных проблем.

Мэр Воркуты объяснил свои слова о «пилящих женах»
Фото: соцсетисоцсети

Ярослав Шапошников пояснил, что является патриотом России. Он отметил, что не понимает, почему его фраза о том, что часть добровольцев уходит на фронт из-за того, что жены их «пилят», вызвала такой бурный общественный резонанс.

«Я только получил информацию, что это как-то разошлось. Я сам патриот своей Родины. Сейчас не могу объективно говорить, как это выглядит со стороны», - уточнил глава города.

Чиновник посетовал, что журналисты вырвали его слова из контекста, дали в своей интерпретации.

Шапошников подчеркнул, что хотел донести до общества простую мысль. Жены - опора, тыл мужчин. Они должны поддерживать их, помогать им в любой ситуации.

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