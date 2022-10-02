Посла России вызвали в МИД Германии

Посол России в Германии Сергей Нечаев вызван в МИД ФРГ. Об этом сообщило в воскресенье агентство DPA со ссылкой на германское внешнеполитическое ведомство.

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По информации агентства, правительство Германии тем самым отреагировало на вступление в состав России четырех новых регионов. Как отмечается в сообщении, посла ожидают в МИД ФРГ "в самое ближайшее время".

Комментариями посольства РФ в ФРГ и германского ведомства ТАСС пока не располагает.