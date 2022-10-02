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1 час назад

DPA: посла РФ в Германии вызвали в МИД ФРГ из-за референдумов

ТАССиещё 5

Посол России в Германии Сергей Нечаев вызван в МИД ФРГ. Об этом сообщило в воскресенье агентство DPA со ссылкой на германское внешнеполитическое ведомство.

Посла России вызвали в МИД Германии
Фото: WIkimedia CommonsWIkimedia Commons

По информации агентства, правительство Германии тем самым отреагировало на вступление в состав России четырех новых регионов. Как отмечается в сообщении, посла ожидают в МИД ФРГ "в самое ближайшее время".

Комментариями посольства РФ в ФРГ и германского ведомства ТАСС пока не располагает.

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С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказалось за такой шаг. В пятницу президент РФ Владимир Путин и главы указанных регионов подписали договоры об их присоединении к России.

Политика,Сергей Нечаев,Владимир Путин,
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