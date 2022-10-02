В Госдуме сочли незавершенным процесс воссоединения русских земель

Депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев считает, что процесс воссоединения исторических русских земель еще не завершен. Об этом сообщает РИА Новости.
«Уверен, что принятие четырех новых регионов — не последний этап в процессе возвращения исторических российских земель», — заявил парламентарий.
По его словам, в этом его убеждает общение с жителями освобожденных территорий в ходе прошедшего референдума, которые «хотят мира и стабильности, которые может дать только Россия». Бахарев считает, что вхождение Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей в состав России основано на процессе воссоединения самого большого в мире разделенного русского народа.
Референдумы, на которых жители бывших украинских территорий голосовали за вхождение в состав России, прошли с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин уже подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями, чтобы принять их в состав страны.