В Госдуме сочли незавершенным процесс воссоединения русских земель

По его словам, в этом его убеждает общение с жителями освобожденных территорий в ходе прошедшего референдума, которые «хотят мира и стабильности, которые может дать только Россия». Бахарев считает, что вхождение Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей в состав России основано на процессе воссоединения самого большого в мире разделенного русского народа.