Путин внес в Госдуму договоры о вхождении новых субъектов в РФ

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Это следует из базы Государственной Думы.

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Согласно постановлениям Конституционного суда РФ, переходный период по интеграции ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России продлится до 1 января 2026 года. За это время четыре новых территории должны быть интегрированы в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ.