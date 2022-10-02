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17 минут назад

Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении новых субъектов в РФ

Lenta.ruиещё 20

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Это следует из базы Государственной Думы.

Путин внес в Госдуму договоры о вхождении новых субъектов в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно постановлениям Конституционного суда РФ, переходный период по интеграции ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России продлится до 1 января 2026 года. За это время четыре новых территории должны быть интегрированы в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ.

Конституционный суд определил, что Херсонская и Запорожская области войдут в состав Российской Федерации в качестве отдельных субъектов. Также указано, что государственным языком ДНР и ЛНР станет русский язык.

Политика,Владимир Путин,Конституционный суд,Госдума,
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