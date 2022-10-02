Россия призвала стороны конфликта в Йемене к продлению перемирия

Посольство России в Йемене в своих социальных сетях призвала стороны конфликта в Йемене к мирному урегулированию и продлению режима прекращения огня, сообщает РИА "Новости".

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"Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН выражает обеспокоенность отсутствием прогресса в обеспечении договоренности о продлении перемирия до истечения его срока 2 октября. Призываем стороны конфликта активизировать общение со спецпредставителем ООН, чтобы договориться о продлении перемирия", - указано в сообщении.

Временный поверенный в делах посольства России в Йемене Евгений Кудров отметил, что он полностью поддерживает усилия спецпосланника ООН Ханса Грундберга по мирному урегулированию в стране.