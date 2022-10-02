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27 минут назад

Пасечник присвоил госнаграды маме и жене Кадырова

Ura.Ruиещё 1

Маме и супруге Рамзана Кадырова глава Луганской народной республики Леонид Пасечник своим указом от 12 сентября присвоил государственные награды ЛНР. Об этом сообщил глава Чечни в своем telegram-канале.

Пасечник присвоил госнаграды маме и жене Кадырова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне приятно было узнать, что Глава ЛНР Леонид Пасечник <…> своим Указом от 12 сентября 2022 года присвоил государственные награды ЛНР — ордена Дружбы моей любимой МАМЕ, Президенту Регионального общественного фонда имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова <…> Аймани Несиевне и вице-президенту РОФ Медни Мусаевне», — сообщил глава Чечни. Он отметил, что высокая оценка главы ЛНР является заслуженным признанием «масштабной гуманитарной миссии, которую Фонд проводит в Донбассе».

Ранее президент России Владимир Путин объявил благодарность жене Кадырова Медни Кадыровой за активную общественную деятельность. Информация об этом опубликована на официальном портале правовой информации.

Политика,Леонид Пасечник,Медни Кадырова,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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