Пасечник присвоил госнаграды маме и жене Кадырова

«Мне приятно было узнать, что Глава ЛНР Леонид Пасечник <…> своим Указом от 12 сентября 2022 года присвоил государственные награды ЛНР — ордена Дружбы моей любимой МАМЕ, Президенту Регионального общественного фонда имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова <…> Аймани Несиевне и вице-президенту РОФ Медни Мусаевне», — сообщил глава Чечни. Он отметил, что высокая оценка главы ЛНР является заслуженным признанием «масштабной гуманитарной миссии, которую Фонд проводит в Донбассе».