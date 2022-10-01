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18 минут назад

Нарышкин заявил, что Запад находится на грани потери рассудка

Газета.Ru

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил в программе "Москва. Кремль. Путин", что Запад находится на грани потери рассудка. Фрагмент передачи привел в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Нарышкин: Наш "политический оппонент" уже на грани потери рассудка
Фото: Михаил Климентьев/РИА «Новости»Михаил Климентьев/РИА «Новости»

"Так называемый наш "политический оппонент" уже на грани потери рассудка, так что можно ждать любых неожиданностей, и, главное, быть к этому готовыми", - сказал Нарышкин.

Накануне глава СВР указал, что Запад действует "хаотично, импульсивно и агрессивно". По его словам, нужно быть бдительными, решительными и ответственными.

Также 30 сентября президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в Кремле по итогам референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав Российской Федерации назвал "антидемократичным" и "лицемерным" однополярный мир, который построил Запад.

Кроме того, Путин подчеркнул, что западные страны целенаправленно истребляли целые этносы, подсаживая их на наркотики.

Политика,Павел Зарубин,Сергей Нарышкин,Владимир Путин,СВР России,
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