Нарышкин: Наш "политический оппонент" уже на грани потери рассудка

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил в программе "Москва. Кремль. Путин", что Запад находится на грани потери рассудка. Фрагмент передачи привел в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
"Так называемый наш "политический оппонент" уже на грани потери рассудка, так что можно ждать любых неожиданностей, и, главное, быть к этому готовыми", - сказал Нарышкин.
Накануне глава СВР указал, что Запад действует "хаотично, импульсивно и агрессивно". По его словам, нужно быть бдительными, решительными и ответственными.
Также 30 сентября президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в Кремле по итогам референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав Российской Федерации назвал "антидемократичным" и "лицемерным" однополярный мир, который построил Запад.
Кроме того, Путин подчеркнул, что западные страны целенаправленно истребляли целые этносы, подсаживая их на наркотики.