Россия наложила вето на резолюцию о непризнании референдумов

«Скажите, вы всерьез рассчитываете, что Россия может рассмотреть и поддержать такой проект? А если нет, то получается, что вы намеренно подводите нас под применение права вето, чтобы затем разглагольствовать о том, что РФ им злоупотребляет. Такие откровенно враждебные действия со стороны Запада — это отказ от взаимодействия и сотрудничества в совете, отказ от наработанных годами практики и опыта. Это не что иное, как низкопробная провокация с понятной всем целью», — сказал Небензя.