Россия наложила вето на резолюцию о непризнании референдумов

Россия применила вето в Совете Безопасности ООН при голосовании по проекту резолюции США, осуждающей референдумы в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, подготовкой документа занималась Албания и США. Резолюция содержит обвинения в адрес России.
На голосовании в поддержку документа высказались Албания, Великобритания, Гана, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, ОАЭ, США и Франция. Воздержались Бразилия, Габон, Индия и Китай.
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал резолюцию «низкопробной провокацией», обратив внимание на то, что Совбез организации еще никогда так «прямо не осуждал одного из членов совета».
«Скажите, вы всерьез рассчитываете, что Россия может рассмотреть и поддержать такой проект? А если нет, то получается, что вы намеренно подводите нас под применение права вето, чтобы затем разглагольствовать о том, что РФ им злоупотребляет. Такие откровенно враждебные действия со стороны Запада — это отказ от взаимодействия и сотрудничества в совете, отказ от наработанных годами практики и опыта. Это не что иное, как низкопробная провокация с понятной всем целью», — сказал Небензя.
Он подчеркнул, что Россия не намерена менять своего решения по поводу включения в состав страны ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей, поскольку референдумы были проведены в полном соответствии с международным правом и отражают истинный выбор жителей этих регионов.
Согласно положениям Генассамблеи ООН, орган должен созывать заседание каждый раз при использовании права вето в Совбезе кем-либо из его постоянных членов. На организацию собрания в таких случаях дается десять дней.