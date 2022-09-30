Путин провел переговоры с королем Бахрейна

Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна, заявил Кремль. Путин и король Бахрейна выразили обоюдный настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений.

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Путин информировал короля Бахрейна о подписании договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Путин заявил королю Бахрейна, что РФ готова сесть за стол переговоров в случае заинтересованности Киева.

Путин и король Бахрейна констатировали близость подходов двух стран по ключевым аспектам ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Путин обсудил по телефону с королем Бахрейна ситуацию на региональной и международной аренах, сообщило Бахрейнское информационное агентство.