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1 час назад

СМИ: Путин обсудил с королем Бахрейна ситуацию на региональной и международной аренах

ТАСС

Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна, заявил Кремль. Путин и король Бахрейна выразили обоюдный настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений.

Путин провел переговоры с королем Бахрейна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Путин информировал короля Бахрейна о подписании договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Путин заявил королю Бахрейна, что РФ готова сесть за стол переговоров в случае заинтересованности Киева.

Путин и король Бахрейна констатировали близость подходов двух стран по ключевым аспектам ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Путин обсудил по телефону с королем Бахрейна ситуацию на региональной и международной аренах, сообщило Бахрейнское информационное агентство.

Король Бахрейна обсудил с Путиным обязательства по добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

Политика,Владимир Путин,
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