Российского посла вызвали в МИД Дании

Посол России в Дании Владимир Барбин вызван в МИД королевства в связи с вхождением в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом в субботу сообщило датское внешнеполитическое ведомство.
По его информации, посла примет глава отдела внешней политики МИД.
В сообщении ведомства приводятся слова министра иностранных дел Дании Еппе Куфуда, который утверждает, что референдумы на востоке Украины "не имеют никакой легитимности, противоречат международному праву и всем ценностям, за которые выступает" королевство.
"Дания никогда не согласится с попыткой России изменить сухопутные границы Украины с помощью военной силы", - заявил Куфуд.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за вхождение в состав РФ. В пятницу президент РФ Владимир Путин и главы этих регионов подписали договоры об их присоединении к России.