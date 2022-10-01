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22 минуты назад

Посла России вызвали в МИД Дании из-за принятия новых регионов в состав РФ

ТАССиещё 2

Посол России в Дании Владимир Барбин вызван в МИД королевства в связи с вхождением в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом в субботу сообщило датское внешнеполитическое ведомство.

Российского посла вызвали в МИД Дании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его информации, посла примет глава отдела внешней политики МИД.

Российского посла вызвали в МИД Латвии

В сообщении ведомства приводятся слова министра иностранных дел Дании Еппе Куфуда, который утверждает, что референдумы на востоке Украины "не имеют никакой легитимности, противоречат международному праву и всем ценностям, за которые выступает" королевство.

"Дания никогда не согласится с попыткой России изменить сухопутные границы Украины с помощью военной силы", - заявил Куфуд.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за вхождение в состав РФ. В пятницу президент РФ Владимир Путин и главы этих регионов подписали договоры об их присоединении к России.

Политика,Владимир Барбин,Владимир Путин,
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