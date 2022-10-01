Российского посла вызвали в МИД Дании

Посол России в Дании Владимир Барбин вызван в МИД королевства в связи с вхождением в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом в субботу сообщило датское внешнеполитическое ведомство.

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По его информации, посла примет глава отдела внешней политики МИД.

В сообщении ведомства приводятся слова министра иностранных дел Дании Еппе Куфуда, который утверждает, что референдумы на востоке Украины "не имеют никакой легитимности, противоречат международному праву и всем ценностям, за которые выступает" королевство.

"Дания никогда не согласится с попыткой России изменить сухопутные границы Украины с помощью военной силы", - заявил Куфуд.