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52 минуты назад

Медведев назвал заявку Украины в НАТО просьбой «ускорить начало третьей мировой войны»

Газета.Ru

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал заявку Украины на вступление в НАТО просьбой Киева «ускорить начало третьей мировой войны». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев отреагировал на заявку ускоренного вступления Украины в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Зеленский хочет ускоренно вступить в НАТО. Отличная идея. Просто умоляет Североатлантический альянс ускорить начало третьей мировой войны», — написал он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. По словам украинского лидера, де-факто его страна «уже прошла свой путь» в Североатлантический альянс.

Украина подает заявку на ускоренное вступление в НАТО

Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявляла, что Киев может вступить в Североатлантический альянс еще до завершения боевых действий.

До этого Зеленский отмечал, что Украина не отказывается от пути в НАТО и готова «присоединиться к любой структуре», которая бы гарантировала стране окончание боевых действий и безопасность.

Политика,Ольга Стефанишина,Владимир Зеленский,Дмитрий Медведев,НАТО,Совет безопасности РФ,
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