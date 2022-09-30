Медведев отреагировал на заявку ускоренного вступления Украины в НАТО

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал заявку Украины на вступление в НАТО просьбой Киева «ускорить начало третьей мировой войны». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Зеленский хочет ускоренно вступить в НАТО. Отличная идея. Просто умоляет Североатлантический альянс ускорить начало третьей мировой войны», — написал он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. По словам украинского лидера, де-факто его страна «уже прошла свой путь» в Североатлантический альянс.

Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявляла, что Киев может вступить в Североатлантический альянс еще до завершения боевых действий.