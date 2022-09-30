Макрон осудил вступление в Россию новых регионов

Франция осуждает вступление в состав России четырех новых регионов, считая это нарушением международного права. Об этом сообщили в пятницу в Елисейском дворце.
"Президент Франции Эмманюэль Макрон осуждает незаконное присоединение регионов Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона к России", - говорится в заявлении администрации французского лидера, которое приводит радиостанция Franceinfo. "Это является серьезным нарушением международного права, а также украинского суверенитета", - отмечается в коммюнике.
В заявлении подчеркивается, что Франция "находится на стороне Украины".
С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за вхождение в состав РФ. В пятницу президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.