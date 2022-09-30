Путин выступил на митинге в честь присоединения новых территорий

Президент России Владимир Путин прибыл на митинг-концерт на красной площади в Москве в честь присоединения к России новых территорий, трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Фото: Телеграм канал «Подъём» Телеграм канал «Подъём»

В ходе своего выступления на митинге глава государства назвал день принятия в состав РФ Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей «историческим».

«Сегодня у нас особый, торжественный и без всякого преувеличения исторический день — день правды и справедливости», — заявил Путин.

По его словам, Россия «не только открывает двери родного дома для наших братьев и сестер, она открывает им свое сердце».

«Добро пожаловать домой!» — обратился глава государства к жителям присоединившихся к РФ регионах.

Кроме того, российский президент предложил собравшимся на Красной площади выразить поддержку военным, участвующим в специальной военной операции на Украине, и проскандировать троекратное «Ура!».