В МИД Швеции вызвали российского посла

Причина — вхождение в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не признает вхождение в состав России четырёх новых субъектов. При этом генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что блок — не сторона конфликта на Украине, однако НАТО продолжит оказывать Киеву необходимую помощь.