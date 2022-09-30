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21 минуту назад

В МИД Швеции вызвали российского посла

Говорит Москваиещё 1

Причина — вхождение в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

В МИД Швеции вызвали российского посла
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщила глава шведского внешнеполитического ведомства Анн Линде.

«Неприемлемое нарушение международного права. Швеция неизменно поддерживает Украину», — написала она в своём Twitter.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не признает вхождение в состав России четырёх новых субъектов. При этом генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что блок — не сторона конфликта на Украине, однако НАТО продолжит оказывать Киеву необходимую помощь.

Политика,Йенс Столтенберг,НАТО,
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