В МИД Швеции вызвали российского посла

Причина — вхождение в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
Об этом сообщила глава шведского внешнеполитического ведомства Анн Линде.
«Неприемлемое нарушение международного права. Швеция неизменно поддерживает Украину», — написала она в своём Twitter.
Ранее Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не признает вхождение в состав России четырёх новых субъектов. При этом генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что блок — не сторона конфликта на Украине, однако НАТО продолжит оказывать Киеву необходимую помощь.