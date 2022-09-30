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44 минуты назад

Канада расширила санкции против РФ

Москва24

Канада расширила санкции против РФ, внесла в список еще 43 человека. Об этом сообщило канадское правительство.

Канада расширила санкции против РФ
Фото: ТАСС/EPA/ROMAN PILIPEYТАСС/EPA/ROMAN PILIPEY

Отмечается, что члены семьи официального представителя Кремля Дмитрия Пескова подпали под санкции Канады. Уточняется, что ограничительные меры были приняты в отношении его супруги Татьяны Навки, а также его детей Елизаветы и Николая.

Ранее стало известно, что Канада намерена ввести новые санкции против Российской Федерации в связи с проведением референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал это ответом на эскалацию. Он подчеркнул, что санкции будут введены против лиц и организаций, которые причастны к попытке подорвать основы суверенитета Украины.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Политика,Леонид Пасечник,Денис Пушилин,Джастин Трюдо,Татьяна Навка,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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