Песков ответил на вопрос об административной организации новых субъектов РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об административной организации принятых в состав РФ ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.

По его словам, данный аспект «решится в будущем», передает «РИА Новости».

«Какая будет организация административная — не знаю... Это вопрос будущего», — сказал Песков.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал договоры о включении в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. На ней также присутствовали главы этих четырех регионов.