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1 час назад

США введут санкции против России за присоединение регионов

Елена Прошина

Власти США намереваются ввести новый пакет санкций против России в ответ на присоединение четырех новых территорий. Об этом сообщает РИА «Новости».

США введут санкции против России за присоединение регионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Администрация Джо Байдена, как ожидается, сегодня утром даст ответ на попытку России присоединить части восточной Украины, объявив о "новых экономических издержках", что подразумевает санкции», – цитирует источник анонимного представителя Белого дома.

30 сентября Президент России Владимир Путин подписал договоры о включении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Церемония присоединения прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Трансляцию вел «Первый канал».

Политика,Джозеф Байден,Владимир Путин,Первый канал,
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