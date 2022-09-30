США введут санкции против России за присоединение регионов

Власти США намереваются ввести новый пакет санкций против России в ответ на присоединение четырех новых территорий. Об этом сообщает РИА «Новости» .

«Администрация Джо Байдена , как ожидается, сегодня утром даст ответ на попытку России присоединить части восточной Украины, объявив о "новых экономических издержках", что подразумевает санкции», – цитирует источник анонимного представителя Белого дома.

30 сентября Президент России Владимир Путин подписал договоры о включении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Церемония присоединения прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Трансляцию вел «Первый канал».