Российского посла вызвали в МИД Латвии

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил в своих социальных сетях о том, что посла России в Риге вызвали в МИД Латвии. Об этом пишет ТАСС.

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Уточняется, что посла вызвали в МИД на 17 часов.

«Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Латвии вызван в министерство иностранных дел на 17 часов», – написал Ринкевичс.

Ранее власти Латвии призвали своих граждан как можно быстрее покинуть территорию России.

«Ввиду эскалации международной ситуации настойчивый призыв: мы призываем граждан Латвии не посещать Россию, а тех, кто в настоящее время находится в России – покинуть страну как можно скорее», – заявил Эдгарс Ринкевичс.