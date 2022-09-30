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30 минут назад

Российского посла вызвали в МИД Латвии

Елена Прошина

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил в своих социальных сетях о том, что посла России в Риге вызвали в МИД Латвии. Об этом пишет ТАСС.

Российского посла вызвали в МИД Латвии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что посла вызвали в МИД на 17 часов.

«Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Латвии вызван в министерство иностранных дел на 17 часов», – написал Ринкевичс.

Ранее власти Латвии призвали своих граждан как можно быстрее покинуть территорию России.

«Ввиду эскалации международной ситуации настойчивый призыв: мы призываем граждан Латвии не посещать Россию, а тех, кто в настоящее время находится в России – покинуть страну как можно скорее», – заявил Эдгарс Ринкевичс.

Кроме того, Латвия также ввела режим чрезвычайной ситуации в районах, которые граничат с Россией.

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