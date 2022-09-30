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6 минут назад

В сети опубликовали новую карту России

Lenta.ru

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов показал карту России после присоединения новых территорий. Соответствующее изображение он опубликовал в своем Telegram-канале.

В сети опубликовали новую карту России
Фото: ТАССТАСС

На размещенном в сети кадре отображены четыре новых субъекта — Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), Херсонская и Запорожская области. «Карта России теперь выглядит так», — указано в подписи к посту.

соцсети

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что республики Донбасса войдут в состав России в границах 2014 года. Данные по границам Запорожской и Херсонской области он пообещал уточнить.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации четырех новых субъектов. Вместе с ним свои подписи поставили главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин, а также главы Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.

Политика,Евгений Балицкий,Леонид Пасечник,Денис Пушилин,Дмитрий Смирнов,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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