Запад «сбросил маски» в ситуации на Украине, проявив свое истинное нутро, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении по итогам референдумов. По его словам, Запад готов на все, чтобы сохранить неоколониальную систему.

«Наши соотечественники, братья и сестры на Украине, своими глазами увидели то, что правящие круги Запада готовят всему человечеству. Они просто сбросили маски», - заявил Путин.

Президент также добавил, что Запад готов не все для сохранения неоколониальной системы, которая позволяет ему грабить мир.

«Запад готов переступить через все для сохранения той неоколониальной системы, которая позволяет ему паразитировать, по сути, грабить мир за счет власти доллара и технологического диктата, собирать с человечества настоящую дань, извлекать основной источник незаработанного благополучия, ренту гегемона», - заявил президент.

Он также подчеркнул, что Запад проводит политику тотальной десуверенизации в мире, отсюда их агрессия к традиционным ценностям и суверенитету стран. Он разрушает целые государства, которые не соглашаются сдать свой суверенитет в его пользу.

Президент также отметил, что Запад рассчитывал, что Россия развалится в 1990-х, и до сих пор ему не дает покоя существование такой страны.

Напомним, церемония проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Ранее глава государства подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей.