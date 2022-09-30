Кадыров выразил недовольство некоторыми моментами в спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ходе спецоперации есть те моменты, которые ему нравятся, а есть те, в которых он недоволен. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал журналистам, оценивая ход спецоперации на Украине.

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«Есть моменты, где доволен, есть моменты, где не доволен. Факт: где наши бойцы, я стопроцентно доволен», — сказал он.

Говоря о предстоящей в Кремле церемонии подписания договоров о вхождении в состав РФ новых территорий Кадыров отметил, что «для нас — это хороший день».

«Воссоединяются несколько регионов по волеизъявлению народа. Это радует. Мы победим!» — заключил глава Чечни.

Напомним, что Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».