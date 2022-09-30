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53 минуты назад

Кадыров выразил недовольство некоторыми моментами в спецоперации

Никита Бородкин

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ходе спецоперации есть те моменты, которые ему нравятся, а есть те, в которых он недоволен. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал журналистам, оценивая ход спецоперации на Украине.

Кадыров выразил недовольство некоторыми моментами в спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Есть моменты, где доволен, есть моменты, где не доволен. Факт: где наши бойцы, я стопроцентно доволен», — сказал он.

Говоря о предстоящей в Кремле церемонии подписания договоров о вхождении в состав РФ новых территорий Кадыров отметил, что «для нас — это хороший день».

«Воссоединяются несколько регионов по волеизъявлению народа. Это радует. Мы победим!» — заключил глава Чечни.

Напомним, что Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Ранее Кадыров заявил, что отряд бойцов под командованием Хасмагомеда Магомадова продолжает наступление на херсонском направлении. По его словам, благодаря проработанной стратегии операция проходит быстро, точечно и эффективно, а также позволяет свести на нет потери среди личного состава.

Политика,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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