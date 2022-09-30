Путин обвинил Запад в желании ударить по России

Президент РФ Владимир Путин сообщил о поиске Западом новой возможности для нанесения экономического удара по России. Соответствующее заявление он сделал в ходе церемонии подписания договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей, передает РИА Новости.

Глава государства добавил, что цель западных стран - развалить Российскую Федерацию, обречь ее народ на нищету и выживание.

Напомним, что церемония проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.