Путин: «Советского Союза нет, прошлого не вернуть»

«Советского Союза нет, прошлого не вернуть, да и России современной этой не нужно, мы к этому не стремимся. Но нет ничего сильнее решимости миллионов людей, которые по своей культуре, вере, традициям, языку считают себя частью России», - сказал путин в своем обращении.