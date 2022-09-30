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59 минут назад

Путин: «Советского Союза нет, прошлого не вернуть»

Елена Прошина

Советского Союза нет, прошлого не вернуть и современная Россия к этому не стремится, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом пишет РИА Новости.

«Советского Союза нет, прошлого не вернуть, да и России современной этой не нужно, мы к этому не стремимся. Но нет ничего сильнее решимости миллионов людей, которые по своей культуре, вере, традициям, языку считают себя частью России», - сказал путин в своем обращении.

Он также подчеркнул, что партийные элиты СССР в Беловежской Пуще в 1991 году развалили великую страну вопреки воле людей, поставив перед фактом, не понимая последствия. В результате это обернулось национальной катастрофой.

Путин назвал распад СССР трагедией

Напомним, церемония подписания договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей проходит сегодня в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. На ней присутствуют сенаторы и депутаты. Присутствующие стоя почтили память героев «Русской весны».

Политика,Видео,Владимир Путин,
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