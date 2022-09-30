Путин пообещал всегда помнить героев «Русской весны»

«Мы всегда будем помнить героев «Русской весны», тех, кто не смирился в 2014 году с неонацистским государственным переворотом на Украине. Всех, кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру, традиции, веру, за право жить. Это воины Донбасса, мученики Одесской Хатыни, жертвы бесчеловечных терактов, устроенных киевским режимом», - сказал Путин.