В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
1 час назад

Путин пообещал всегда помнить героев «Русской весны»

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России не забудут героев «Русской весны» и перечислил их имена. Прямую трансляцию с церемонии по итогам референдумов ведет РИА Новости.

«Мы всегда будем помнить героев «Русской весны», тех, кто не смирился в 2014 году с неонацистским государственным переворотом на Украине. Всех, кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру, традиции, веру, за право жить. Это воины Донбасса, мученики Одесской Хатыни, жертвы бесчеловечных терактов, устроенных киевским режимом», - сказал Путин.

Он упомянул добровольцев и ополченцев, мирных жителей, русских и людей других национальностей, лидера ДНР Александра Захарченко, полевых командиров Арсена Павлова (Моторола) и Владимира Жогу, Ольгу Качуру и других.

Путин назвал их «героями великой России» и объявил в память о них минуту молчания.

Днем 30 сентября открылась церемония подписания договоров о вхождении в состав РФ новых территорий - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Ранее на этих территориях прошли референдумы.

Политика,Видео,Арсен Павлов,Александр Захарченко,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители