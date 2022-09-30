Путин пообещал всегда помнить героев «Русской весны»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России не забудут героев «Русской весны» и перечислил их имена. Прямую трансляцию с церемонии по итогам референдумов ведет РИА Новости.
«Мы всегда будем помнить героев «Русской весны», тех, кто не смирился в 2014 году с неонацистским государственным переворотом на Украине. Всех, кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру, традиции, веру, за право жить. Это воины Донбасса, мученики Одесской Хатыни, жертвы бесчеловечных терактов, устроенных киевским режимом», - сказал Путин.
Он упомянул добровольцев и ополченцев, мирных жителей, русских и людей других национальностей, лидера ДНР Александра Захарченко, полевых командиров Арсена Павлова (Моторола) и Владимира Жогу, Ольгу Качуру и других.
Путин назвал их «героями великой России» и объявил в память о них минуту молчания.
Днем 30 сентября открылась церемония подписания договоров о вхождении в состав РФ новых территорий - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Ранее на этих территориях прошли референдумы.