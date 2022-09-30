Началась церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий

В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца с опозданием началась церемония подписания договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Прямую трансляцию с мероприятия ведет РИА Новости.
Начало церемонии было запланировано на 15.00 мск, однако началась она с опозданием на 17 минут.
Выступая на церемонии, президент Владимир Путин назвал «неотъемлемым правом» жителей принять решение о присоединении к России.
«Люди в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях сделали однозначный выбор (…) Это воля миллионов людей», - заметил глава государства.
Ранее подавляющее большинство жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей в ходе проведенных с 23 по 27 сентября референдумов высказалось за присоединение к России.