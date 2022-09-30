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23 минуты назад

Началась церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий

Алиса Селезнёва

В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца с опозданием началась церемония подписания договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Прямую трансляцию с мероприятия ведет РИА Новости.

Началась церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Начало церемонии было запланировано на 15.00 мск, однако началась она с опозданием на 17 минут.

Выступая на церемонии, президент Владимир Путин назвал «неотъемлемым правом» жителей принять решение о присоединении к России.

«Люди в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях сделали однозначный выбор (…) Это воля миллионов людей», - заметил глава государства.

Ранее подавляющее большинство жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей в ходе проведенных с 23 по 27 сентября референдумов высказалось за присоединение к России.

Политика,Владимир Путин,
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