Началась церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий

В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца с опозданием началась церемония подписания договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Прямую трансляцию с мероприятия ведет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Начало церемонии было запланировано на 15.00 мск, однако началась она с опозданием на 17 минут.

Выступая на церемонии, президент Владимир Путин назвал «неотъемлемым правом» жителей принять решение о присоединении к России.

«Люди в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях сделали однозначный выбор (…) Это воля миллионов людей», - заметил глава государства.