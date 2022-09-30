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3 часа назад

Шойгу: с момента возвращения Крыма стало ясно, что речь идет о программе "анти-Россия"

ТАССиещё 4

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Состояние мира изменилось за восемь лет с момента возвращения Крыма, и стало ясно, что речь идет о большой программе "анти-Россия", заявил журналистам министр обороны Сергей Шойгу в пятницу перед началом церемонии принятия в состав РФ новых территорий.

Шойгу: с момента возвращения Крыма стало ясно, что речь идет о программе "анти-Россия"
Фото: ТАССТАСС

"Конечно, [изменился мир за восемь лет], достаточно сильно. Стало понятно, что эти восемь лет были не первыми, и задолго до этого началось все то, что происходило потом. В эти восемь лет как-то все сконцентрировалось и стало понятно, что речь даже не об Украине, речь о такой большой программе, которая называется "анти-Россия", - сказал министр.

Политика,Сергей Шойгу,
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