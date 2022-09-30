В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
43 минуты назад

Захарова предостерегла россиян от поездок в Черногорию

Мария Иванова

МИД РФ посоветовал россиянам критически подходить к планированию поездок в Черногорию из-за «недружественного поведения черногорской администрации». Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова предостерегла россиян от поездок в Черногорию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

29 сентября МИД Черногории объявил персонами нон грата и выслал шестерых российских дипломатов. СМИ писали, что причиной стали подозрения в работе на российскую разведку.

30 сентября Россия приостановила работу консульского отдела своего посольства в Черногории на неопределенный срок. Гражданам посоветовали обращаться за консульским обслуживанием в соседние страны.

Черногория высылает шесть российских дипломатов

Захарова заявила, что конкретных претензий к российским дипломатам Черногория не сформулировала.

«Вместо этого в черногорских СМИ запущена "фоновая" бездоказательная шумиха о якобы разоблаченной национальными спецслужбами целой шпионской сети с участием более трех десятков россиян, проживающих в стране», - подчеркнула она.

Захарова назвала высылку дипломатов «антироссийским выпадом», за которым «отчетливо просматривается западный след».

«С учетом недружественного поведения черногорской администрации и принимая во внимание нагнетаемую атмосферу враждебности вынуждены рекомендовать соотечественникам критически подходить к планированию поездок в Черногорию», - заявила представитель МИД.

Она добавила, что РФ даст ответ на высылку дипломатов.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители