Захарова предостерегла россиян от поездок в Черногорию

МИД РФ посоветовал россиянам критически подходить к планированию поездок в Черногорию из-за «недружественного поведения черногорской администрации». Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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29 сентября МИД Черногории объявил персонами нон грата и выслал шестерых российских дипломатов. СМИ писали, что причиной стали подозрения в работе на российскую разведку.

30 сентября Россия приостановила работу консульского отдела своего посольства в Черногории на неопределенный срок. Гражданам посоветовали обращаться за консульским обслуживанием в соседние страны.

Захарова заявила, что конкретных претензий к российским дипломатам Черногория не сформулировала.

«Вместо этого в черногорских СМИ запущена "фоновая" бездоказательная шумиха о якобы разоблаченной национальными спецслужбами целой шпионской сети с участием более трех десятков россиян, проживающих в стране», - подчеркнула она.

Захарова назвала высылку дипломатов «антироссийским выпадом», за которым «отчетливо просматривается западный след».

«С учетом недружественного поведения черногорской администрации и принимая во внимание нагнетаемую атмосферу враждебности вынуждены рекомендовать соотечественникам критически подходить к планированию поездок в Черногорию», - заявила представитель МИД.