Мединский появился в Кремле на костылях

Помощник президента Владимир Мединский прибыл в Кремль на церемонию подписания документов о вхождении в состав РФ новых субъектов с костылем. Как сообщает Life.ru, политик рассказал, что недавно сломал ногу.
«Производственная травма. Надо просто, как говорится, смотреть под ноги, а не летать в облаках», — сказал Мединский, отметив, что сломанная кость уже срослась и гипс ему сняли.
Напомним, что в июне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба появился на встрече Владимира Зеленского с европейскими лидерами, которая проходит в Киеве, с костылем и загипсованной ногой. Как объяснил министр, он получил тяжелую травму, когда пытался возобновить занятия спортом.