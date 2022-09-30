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26 минут назад

Уехавшего на фронт депутата Милонова заметили в Кремле

Lenta.ruиещё 1

Отправившегося в зону специальной военной операции (СВО) депутата Виталия Милонова заметили в Кремле, сообщают журналисты кремлевского пула РИА Новости.

Уехавшего на фронт депутата Милонова заметили в Кремле
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.comKomsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Депутата, который ранее рассказывал, что уехал на фронт, заметили в штатском. Указывается, что он спешно прошел мимо камер. В Кремле также был получивший повестку депутат Госдумы Николай Валуев.

Стал известен позывной Милонова

25 сентября Милонов рассказал, что принимает участие в боевых действиях и пользуется своим старым позывным Густав. Он уточнил, что служит младшим сержантом в противотанковой артиллерийской батарее.

Ранее глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов сообщил, что десятки депутатов ГД попросились на фронт в рамках проходящей в России частичной мобилизации. По его словам, эта тема обсуждалась на совещании у председателя Госдумы Вячеслава Володина.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Он указал, что призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Политика,Андрей Картаполов,Николай Валуев,Виталий Милонов,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Госдума,
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