Уехавшего на фронт депутата Милонова заметили в Кремле

Отправившегося в зону специальной военной операции (СВО) депутата Виталия Милонова заметили в Кремле, сообщают журналисты кремлевского пула РИА Новости.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Депутата, который ранее рассказывал, что уехал на фронт, заметили в штатском. Указывается, что он спешно прошел мимо камер. В Кремле также был получивший повестку депутат Госдумы Николай Валуев.

25 сентября Милонов рассказал, что принимает участие в боевых действиях и пользуется своим старым позывным Густав. Он уточнил, что служит младшим сержантом в противотанковой артиллерийской батарее.

Ранее глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов сообщил, что десятки депутатов ГД попросились на фронт в рамках проходящей в России частичной мобилизации. По его словам, эта тема обсуждалась на совещании у председателя Госдумы Вячеслава Володина.