Президент России Владимир Путин может провести сегодня вечером международный телефонный разговор. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Вечером у президента возможен международный телефонный разговор. Всю информацию по мере поступления мы будем вам предоставлять», - пояснил официальный представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь главы государства анонсировал церемонию подписания договоров о вступлении в состав Российской Федерации новых территорий. Ожидается, что она пройдет 30 сентября в 15:00 мск в Большом Кремлевском дворце. По словам Дмитрия Пескова, также сегодня состоится «объемное выступление» президента России.