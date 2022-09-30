В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
23 минуты назад

В Кремле анонсировали международный телефонный разговор Путина

Алиса Селезнёва

Президент России Владимир Путин может провести сегодня вечером международный телефонный разговор. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Вечером у президента возможен международный телефонный разговор. Всю информацию по мере поступления мы будем вам предоставлять», - пояснил официальный представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь главы государства анонсировал церемонию подписания договоров о вступлении в состав Российской Федерации новых территорий. Ожидается, что она пройдет 30 сентября в 15:00 мск в Большом Кремлевском дворце. По словам Дмитрия Пескова, также сегодня состоится «объемное выступление» президента России.

Эрдоган призвал дать еще один шанс переговорам РФ и Украины

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг намерен провести сегодня в 19:00 по мск незапланированную пресс-конференцию. О теме его выступления пока не сообщалось.

Политика,Видео,Йенс Столтенберг,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители