В Кремль прибыли главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

В Кремль на подписание договоров о присоединении к России прибыли глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо, а также глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом сообщает РИА Новости.
Церемония подписания документов при участии президента Владимира Путина начнется в 15:00 в Георгиевском зале Кремля. В рамках мероприятия глава государства выступит с объемной речью. Кроме того, он проведет встречу с лидерами присоединяемых к России территорий.