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36 минут назад

Главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прибыли в Кремль

Lenta.ru

В Кремль на подписание договоров о присоединении к России прибыли глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо, а также глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом сообщает РИА Новости.

В Кремль прибыли главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
Фото: риа новостириа новости

Церемония подписания документов при участии президента Владимира Путина начнется в 15:00 в Георгиевском зале Кремля. В рамках мероприятия глава государства выступит с объемной речью. Кроме того, он проведет встречу с лидерами присоединяемых к России территорий.

Политика,Евгений Балицкий,Леонид Пасечник,Денис Пушилин,Владимир Путин,
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