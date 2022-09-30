В Кремль прибыли главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

В Кремль на подписание договоров о присоединении к России прибыли глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин , глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник , глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо, а также глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий . Об этом сообщает РИА Новости .

Церемония подписания документов при участии президента Владимира Путина начнется в 15:00 в Георгиевском зале Кремля. В рамках мероприятия глава государства выступит с объемной речью. Кроме того, он проведет встречу с лидерами присоединяемых к России территорий.