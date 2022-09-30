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40 минут назад

В Кремле заявили о полном уходе Киева с переговорного трека

Алиса Селезнёва

Россия делает акцент на продолжении специальной военной операции на фоне полного нежелания Киева вести какие-либо переговоры. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

В Кремле заявили о полном уходе Киева с переговорного трека
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В условиях, когда публично украинская сторона неоднократно заявляла о своем нежелании вести какие-либо переговоры, акцент делается на продолжении специальной военной операции», - пояснил он.

Официальный представитель Кремля также обратил внимание на то, что Киев полностью ушел с переговорного трека, при этом российские требования и цели спецоперации не меняются.

Эрдоган призвал дать еще один шанс переговорам РФ и Украины

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В настоящее время российско-украинские мирные переговоры приостановлены. Президент Украины Владимир Зеленский назвал условием их возобновления возвращение Россией «всех территорий, утраченных с 24 февраля». В Кремле отмечали, что Москва готова вести переговоры с Киевом, однако по мере того, как «меняется ситуация, меняются и условия».

Политика,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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