В Кремле подпишут четыре договора о принятии новых территорий

Сегодня на церемонии в Кремле будут пописаны четыре договора о принятии в состав РФ новых субъектов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее подавляющее большинство жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей в ходе проведенных с 23 по 27 сентября референдумов высказалось за присоединение к России. Сегодня в 15.00 мск в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий.

«В церемонии подписания документов примут участие глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий, глава Херсонской области Владимир Сальдо», - пояснил Дмитрий Песков.

По его словам, также сегодня состоится «объемное выступление» президента России.

При этом официальный представитель Кремля пообещал дополнительно уточнить, в каких именно границах признаны Россией Херсонская и Запорожская области, которые войдут в состав страны и станут неотъемлемой частью территории государства.

«Донецкая и Луганская народные республики признаны Россией в рамках границ 2014 года. Что касается территорий Херсонской и Запорожской областей, мне нужно это уточнить», - заметил он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил провести 3 и 4 октября пленарные заседания в нижней палате парламента, чтобы принять необходимые решения по итогам референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.