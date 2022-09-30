Патрушев: дестабилизировав Евроатлантику, Вашингтон нацелился на АТР

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Западу недостаточно разожженных им конфликтов, теперь США пытаются раскачать ситуацию и в других местах, в частности, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), передает ТАСС.

Он отметил, что «прямым следствием безрассудной политики Вашингтона, Лондона и их союзников стали кровавые авантюры на Балканах, в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане и на Украине, которые уже унесли жизни сотен тысяч людей». Однако англосаксам этого недостаточно и они продвигают свои интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе через подконтрольные им блоки AUCUS и Quad, указал Патрушев.