Патрушев: дестабилизировав Евроатлантику, Вашингтон нацелился на АТР

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Западу недостаточно разожженных им конфликтов, теперь США пытаются раскачать ситуацию и в других местах, в частности, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), передает ТАСС.
Он отметил, что «прямым следствием безрассудной политики Вашингтона, Лондона и их союзников стали кровавые авантюры на Балканах, в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане и на Украине, которые уже унесли жизни сотен тысяч людей». Однако англосаксам этого недостаточно и они продвигают свои интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе через подконтрольные им блоки AUCUS и Quad, указал Патрушев.
«Главной причиной является стремление США и их союзников любой ценой сохранить свое господство в мире», — подчеркнул он.
В результате деструктивной деятельности США и их союзников по НАТО происходит резкая дестабилизация военно-политической обстановки в мире, заявил секретарь Совбеза РФ.
Ранее в Китае рассказали о «шахматной игре» США за свою гегемонию на евразийском пространстве.