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18 минут назад

Патрушев: дестабилизировав Евроатлантику, Вашингтон нацелился на АТР

Газета.Ru

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Западу недостаточно разожженных им конфликтов, теперь США пытаются раскачать ситуацию и в других местах, в частности, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), передает ТАСС.

Патрушев: дестабилизировав Евроатлантику, Вашингтон нацелился на АТР
Фото: риа новостириа новости

Он отметил, что «прямым следствием безрассудной политики Вашингтона, Лондона и их союзников стали кровавые авантюры на Балканах, в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане и на Украине, которые уже унесли жизни сотен тысяч людей». Однако англосаксам этого недостаточно и они продвигают свои интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе через подконтрольные им блоки AUCUS и Quad, указал Патрушев.

«Главной причиной является стремление США и их союзников любой ценой сохранить свое господство в мире», — подчеркнул он.

В результате деструктивной деятельности США и их союзников по НАТО происходит резкая дестабилизация военно-политической обстановки в мире, заявил секретарь Совбеза РФ.

Ранее в Китае рассказали о «шахматной игре» США за свою гегемонию на евразийском пространстве.

Политика,Николай Патрушев,НАТО,Совет безопасности РФ,
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