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34 минуты назад

Лавров назвал целью Запада рассорить постсоветское пространство

Lenta.ruиещё 1

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал целью западных стран «фрагментировать» постсоветское пространство и рассорить страны и народы. Его слова приводит РИА Новости.

Лавров назвал целью Запада рассорить постсоветское пространство
Фото: риа новостириа новости

«Философия "разделяй и властвуй" активно применяется Западом в отношении государств бывшего Советского Союза. Цель — рассорить наши страны и народы, навязать невыгодные схемы взаимодействия, вытолкнуть на задворки общемировых процессов», — заявил Лавров.

Самым ярким примером таких действий глава МИД назвал превращение Украины в «антироссийский плацдарм».

Ранее Лавров выразил мнение, что Евросоюз окончательно утратил автономию и теперь несет колоссальные убытки от того, во что его втянули США.

Политика,Сергей Лавров,ЕС,
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