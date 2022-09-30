В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
7 минут назад

Сколько времени займет вхождение новых территорий в состав России?

Алиса Селезнёва

Сегодня в Кремле должна пройти церемония подписания договоров о вступлении в состав России республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Как именно будет проходить присоединение новых регионов и сколько времени это займет, разбирался РБК.

Сколько времени займет вхождение новых территорий в состав России?
Фото: ТАССТАСС

Ранее подавляющее большинство жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей в ходе проведенных с 23 по 27 сентября референдумов высказалось за присоединение к России. 28 сентября глава ЛНР Леонид Пасечник и глава ДНР Денис Пушилин отправились в Москву. Пасечник сообщал, что уже обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вхождение ЛНР в состав России.

Видео дня

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал церемонию подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий. Она должна начаться в 15.00 мск 30 сентября в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

В федеральном законе «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» отмечается, что подписание договоров – это первый этап. При этом в законодательстве оговаривается, что договор о вступлении должен быть международным. Именно с этим связано опубликование сегодня указов президента России о признании государственного суверенитета и независимости Запорожской и Херсонской областей. Республики Донбасса Россия признала еще весной.

После подписания договора президент России должен обратиться в Конституционный суд для проверки его на соответствие Основному закону. В случае с Крымом такая проверка заняла меньше одного дня.

По словам адвоката, партнера адвокатского бюро NSP Сергея Гландина, в том случае, если КС России не находит нарушений, глава государства направляет договор на ратификацию в парламент и одновременно вносит федеральный конституционный закон о принятии новых регионов.

«Эти два документа должны будут пройти установленный путь — быть одобренными в трех чтения Думой, а затем принятыми Советом федерации и подписанными президентом, опубликованы», — добавил он.

Конституционным законом вносятся поправки в статью 65 основного закона страны, которая определяет перечень субъектов России.

При этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов отметил, опираясь на опыт принятия Крыма, что в федеральном законе о ратификации может быть написано о вступлении его в силу с момента принятия. Однако «территория будет считаться вступившей в состав России на правах региона с момента подписания международного договора, то есть с 30 сентября», подчеркнул он.

Что касается распространения действия российский законов на принятые в состав страны территории, то для этого дается переходный период. При этом депутаты от ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей могут появиться в Госдуме только после думских выборов в 2026 году, а пока на этих территориях начнут работу «депутаты разных фракций, которые будут туда назначены». При этом новые сенаторы в Совете Федерации могут появиться уже в скором времени, так как количество членов верхней палаты определяется исходя из количества субъектов, отметил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил провести 3 и 4 октября пленарные заседания в нижней палате парламента, чтобы принять необходимые решения по итогам референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

При этом в Совете Федерации заявили, что не планируют внеочередного заседания для принятиях новых регионов в состав страны. По словам главы Совфеда Валентины Матвиенко, этот вопрос может быть рассмотрен на плановом заседании 4 октября.

Политика,Леонид Пасечник,Денис Пушилин,Даниил Бессарабов,Дмитрий Вяткин,Валентина Матвиенко,Вячеслав Володин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Конституционный суд,Конституционный комитет Госдумы,Единая Россия,Совет Федерации,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители