Сколько времени займет вхождение новых территорий в состав России?

Сегодня в Кремле должна пройти церемония подписания договоров о вступлении в состав России республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Как именно будет проходить присоединение новых регионов и сколько времени это займет, разбирался РБК.

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Ранее подавляющее большинство жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей в ходе проведенных с 23 по 27 сентября референдумов высказалось за присоединение к России. 28 сентября глава ЛНР Леонид Пасечник и глава ДНР Денис Пушилин отправились в Москву. Пасечник сообщал, что уже обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вхождение ЛНР в состав России.

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Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал церемонию подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий. Она должна начаться в 15.00 мск 30 сентября в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

В федеральном законе «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» отмечается, что подписание договоров – это первый этап. При этом в законодательстве оговаривается, что договор о вступлении должен быть международным. Именно с этим связано опубликование сегодня указов президента России о признании государственного суверенитета и независимости Запорожской и Херсонской областей. Республики Донбасса Россия признала еще весной.

После подписания договора президент России должен обратиться в Конституционный суд для проверки его на соответствие Основному закону. В случае с Крымом такая проверка заняла меньше одного дня.

По словам адвоката, партнера адвокатского бюро NSP Сергея Гландина, в том случае, если КС России не находит нарушений, глава государства направляет договор на ратификацию в парламент и одновременно вносит федеральный конституционный закон о принятии новых регионов.

«Эти два документа должны будут пройти установленный путь — быть одобренными в трех чтения Думой, а затем принятыми Советом федерации и подписанными президентом, опубликованы», — добавил он.

Конституционным законом вносятся поправки в статью 65 основного закона страны, которая определяет перечень субъектов России.

При этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов отметил, опираясь на опыт принятия Крыма, что в федеральном законе о ратификации может быть написано о вступлении его в силу с момента принятия. Однако «территория будет считаться вступившей в состав России на правах региона с момента подписания международного договора, то есть с 30 сентября», подчеркнул он.

Что касается распространения действия российский законов на принятые в состав страны территории, то для этого дается переходный период. При этом депутаты от ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей могут появиться в Госдуме только после думских выборов в 2026 году, а пока на этих территориях начнут работу «депутаты разных фракций, которые будут туда назначены». При этом новые сенаторы в Совете Федерации могут появиться уже в скором времени, так как количество членов верхней палаты определяется исходя из количества субъектов, отметил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил провести 3 и 4 октября пленарные заседания в нижней палате парламента, чтобы принять необходимые решения по итогам референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.