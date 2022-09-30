Россия пообещала США защищаться любыми средствами

Министерство обороны США не должно ставить под сомнение тот факт, что Россия будет использовать для защиты своего суверенитета и территориальной целостности любые доступные средства. Такое заявление сделало посольство РФ в США, передает газета «Известия» со ссылкой на соответствующий Telegram-канал.

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Российское дипломатическое представительство обратило внимание на публикацию в издании Newsweek. В статье со ссылкой на неназванных представителей Пентагона говорилось о разработке планов реагирования на возможное применение РФ ядерного оружия в ходе боевых действий на территории Украины. Один из сценариев Вашингтона подразумевает «обезглавливающий удар по руководству России».

Российское посольство в США прокомментировало эту публикацию и выразило надежду, что Вашингтон в самом деле не делает ставки на подобные планы. В противном случае сложится ситуация наподобие Карибского кризиса, указали дипломаты.

В дипломатическом представительстве подчеркнули, что «рискованный эксперимент» Пентагона может «дорого обойтись» США. Дипломаты добавили, что любое военное столкновение ядерных держав неминуемо закончится катастрофой.