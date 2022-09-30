Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей

Отмечается, что признание независимости Запорожской и Херсонской областей необходимо для последующего принятия этих регионов в состав Российской Федерации, которое должно состояться уже сегодня.

Ранее в феврале Путин признал Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. По его словам, Россия приложила все усилия, чтобы «сохранить территориальную целостность Украины», однако это не дало результатов, так как «суть режима на Украине» осталась прежней. Решение президента России поддержали все члены Совета Безопасности РФ.