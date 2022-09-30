В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
37 минут назад

Путин подписал указ о признании Херсонской и Запорожской областей

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин подписал указы, согласно которым Запорожская и Херсонская области теперь считаются независимыми территориями. Соответствующие документы опубликованы на сайте Кремля, передает РИА Новости.

Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что признание независимости Запорожской и Херсонской областей необходимо для последующего принятия этих регионов в состав Российской Федерации, которое должно состояться уже сегодня.

Ранее в феврале Путин признал Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. По его словам, Россия приложила все усилия, чтобы «сохранить территориальную целостность Украины», однако это не дало результатов, так как «суть режима на Украине» осталась прежней. Решение президента России поддержали все члены Совета Безопасности РФ.

Политика,Владимир Путин,Совет безопасности РФ,
35
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители