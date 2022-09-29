Глава Дагестана объяснил свои высказывания в адрес призывавших явиться в военкомат

Глава Дагестана Сергей Меликов объяснил в своем Telegram-канале, что был вынужден жестко отреагировать на действия сотрудников дербентского военкомата. Он пояснил, что в определенных случаях чрезмерная инициатива не приветствуется. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что в социальных сетях получили вирусное распространение ролики, где всех мужчин без исключения, проживающих в дагестанском городе Дербент, призывали в срочном порядке явиться в военкомат.

Сергей Меликов увидел одно из этих видео и опубликовал резкий пост в своем канале, в котором раскритиковал авторов этой инициативы.

Позднее глава Дагестана пояснил свои высказывания. Он отметил, что авторы идеи нарушили его «поручение проводить частичную мобилизацию в строгом соответствии указу президента России».

По его мнению, в этом случае какое-либо отхождение от правил не приветствуется, поэтому он был вынужден отреагировать.