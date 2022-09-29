Трамп пожелал стать посредником в переговорах России и Украины

Экс-президент США Дональд Трамп вызвался возглавить переговорный процесс между Россией и Украиной. Об этом сообщает WION со ссылкой на социальную сеть политика Truth Social. Трамп убежден, что Москва и Киев должны заключить мирный договор.

Фото: Oliver Contreras/CNP/AdMedia Oliver Contreras/CNP/AdMedia

Обе стороны нуждаются и хотят этого. На карту поставлен весь мир, - написал политик на своей странице в соцсети.

Также Трамп задал вопрос, следует ли ему возглавить переговорную группу. К настоящему моменту РФ и Украина на предложение экс-президента США не ответили.

29 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным попросил последнего дать шанс переговорам с Украиной и заверил, что Анкара может стать посредником в решении конфликта.