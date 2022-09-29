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1 час назад

Трамп пожелал стать посредником в переговорах России и Украины

News.ru

Экс-президент США Дональд Трамп вызвался возглавить переговорный процесс между Россией и Украиной. Об этом сообщает WION со ссылкой на социальную сеть политика Truth Social. Трамп убежден, что Москва и Киев должны заключить мирный договор.

Трамп пожелал стать посредником в переговорах России и Украины
Фото: Oliver Contreras/CNP/AdMediaOliver Contreras/CNP/AdMedia

Обе стороны нуждаются и хотят этого. На карту поставлен весь мир, - написал политик на своей странице в соцсети.

Также Трамп задал вопрос, следует ли ему возглавить переговорную группу. К настоящему моменту РФ и Украина на предложение экс-президента США не ответили.

29 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным попросил последнего дать шанс переговорам с Украиной и заверил, что Анкара может стать посредником в решении конфликта.

Эрдоган призвал дать еще один шанс переговорам РФ и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что переговоры с Россией станут невозможными после проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Политика,Владимир Зеленский,Реджеп Эрдоган,Дональд Трамп,Владимир Путин,
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