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1 час назад

Эрдоган призвал дать еще один шанс переговорам России и Украины

Илья Родин

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили международную повестку, пишет ТАСС.

Эрдоган призвал дать еще один шанс переговорам РФ и Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Эрдоган во время обсуждения ситуации на Украине призвал «предоставить шанс переговорам для урегулирования».

Кроме того, турецкий лидер заявил, что следует продлить так называемую «продуктовую сделку», срок действия которой заканчивается в ноябре. По его оценке, эта мера будет отвечать общим интересам, сообщает РИА «Новости».

Эрдоган уточнил, что Анкара продолжает работу над организацией канала по бесперебойному экспорту российской агропродукции.

Ранее сообщалось, что глава Турции стремится организовать личную встречу российских и украинских официальных лиц.

Политика,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
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