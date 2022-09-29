Эрдоган призвал дать еще один шанс переговорам РФ и Украины

Отмечается, что Эрдоган во время обсуждения ситуации на Украине призвал «предоставить шанс переговорам для урегулирования».

Кроме того, турецкий лидер заявил, что следует продлить так называемую «продуктовую сделку», срок действия которой заканчивается в ноябре. По его оценке, эта мера будет отвечать общим интересам, сообщает РИА «Новости».