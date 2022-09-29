резидент России Владимир Путин назвал категории россиян, которые подлежат частичной мобилизации - это те, кто находится в запасе, имеет опыт и востребованные специальности.
"По предложению Министерства обороны и Генерального штаба с 21 сентября в стране проводится частичная мобилизация, все поручения правительству, министерству обороны, Генеральному штабу, главам регионов даны", - напомнил глава государства на совещании с постоянными членами Совета безопасности в четверг.
Путин обратил особое внимание на то, что "сформулированы и критерии, по которым проводится частичная мобилизация".
"Повторю: призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в вооруженных силах, имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт", - указал президент.