"По предложению Министерства обороны и Генерального штаба с 21 сентября в стране проводится частичная мобилизация, все поручения правительству, министерству обороны, Генеральному штабу, главам регионов даны", - напомнил глава государства на совещании с постоянными членами Совета безопасности в четверг.