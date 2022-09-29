В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
11 минут назад

Путин: мобилизации подлежат граждане в запасе с востребованными специальностями и опытом

ТАССиещё 1

резидент России Владимир Путин назвал категории россиян, которые подлежат частичной мобилизации - это те, кто находится в запасе, имеет опыт и востребованные специальности.

"По предложению Министерства обороны и Генерального штаба с 21 сентября в стране проводится частичная мобилизация, все поручения правительству, министерству обороны, Генеральному штабу, главам регионов даны", - напомнил глава государства на совещании с постоянными членами Совета безопасности в четверг.

Путин обратил особое внимание на то, что "сформулированы и критерии, по которым проводится частичная мобилизация".

"Повторю: призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в вооруженных силах, имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт", - указал президент.

Политика,Видео,Владимир Путин,Генштаб,
44
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители