Путин: однополярная гегемония в мире рушится

На планете идет формирование более справедливого мироустройства, однополярная гегемония рушится, рассказал президент России Владимир Путин на встрече с главами разведслужб СНГ. Он добавил, что западные страны категорически не желают мириться с этим, пишет ТАСС.

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Владимир Путин подчеркнул, что «Запад политикой диктата во всех сферах создает все новые и новые проблемы и кризисы».

В частности, западные государства продуманно разжигают новые конфликты на пространстве СНГ, вмешиваются в политические процессы в Азиатско-Тихоокеанском макрорегионе, пояснил глава государства.

Президент отметил, что власти западных стран в состоянии поставить под удар любое государство, превратить его в эпицентр кризиса. Они могут создать условия для цветных революций и интенсивных военных конфликтов.

Владимир Путин напомнил о том, что террористы, действующие на территории Афганистана, могут строить планы в отношении приграничных стран.