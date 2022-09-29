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13 минут назад

Путин: однополярная гегемония в мире рушится

Илья Родин

На планете идет формирование более справедливого мироустройства, однополярная гегемония рушится, рассказал президент России Владимир Путин на встрече с главами разведслужб СНГ. Он добавил, что западные страны категорически не желают мириться с этим, пишет ТАСС.

Путин: однополярная гегемония в мире рушится
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Владимир Путин подчеркнул, что «Запад политикой диктата во всех сферах создает все новые и новые проблемы и кризисы».

В частности, западные государства продуманно разжигают новые конфликты на пространстве СНГ, вмешиваются в политические процессы в Азиатско-Тихоокеанском макрорегионе, пояснил глава государства.

Президент отметил, что власти западных стран в состоянии поставить под удар любое государство, превратить его в эпицентр кризиса. Они могут создать условия для цветных революций и интенсивных военных конфликтов.

Владимир Путин напомнил о том, что террористы, действующие на территории Афганистана, могут строить планы в отношении приграничных стран.

Глава российского государства добавил, что на предстоящей в пятницу, 30 сентября, встрече будет поднят «широкий круг тем, связанных с надежной защитой стран СНГ от внутренних и внешних угроз».

Политика,Владимир Путин,
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