Путин: однополярная гегемония в мире рушится

На планете идет формирование более справедливого мироустройства, однополярная гегемония рушится, рассказал президент России Владимир Путин на встрече с главами разведслужб СНГ. Он добавил, что западные страны категорически не желают мириться с этим, пишет ТАСС.
Владимир Путин подчеркнул, что «Запад политикой диктата во всех сферах создает все новые и новые проблемы и кризисы».
В частности, западные государства продуманно разжигают новые конфликты на пространстве СНГ, вмешиваются в политические процессы в Азиатско-Тихоокеанском макрорегионе, пояснил глава государства.
Президент отметил, что власти западных стран в состоянии поставить под удар любое государство, превратить его в эпицентр кризиса. Они могут создать условия для цветных революций и интенсивных военных конфликтов.
Владимир Путин напомнил о том, что террористы, действующие на территории Афганистана, могут строить планы в отношении приграничных стран.
Глава российского государства добавил, что на предстоящей в пятницу, 30 сентября, встрече будет поднят «широкий круг тем, связанных с надежной защитой стран СНГ от внутренних и внешних угроз».