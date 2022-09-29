Новые территории могут войти в состав РФ как республики и области

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что новые территории могут войти в состав Российской Федерации как республики и области. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».
«В таком виде (войдут в состав РФ — «Газета.Ru»), в котором они сегодня есть — две Народные Республики и две области… Мне кажется, так», — сказал Крашенинников, отвечая на вопрос журналистов.
Ранее сообщалось, что 30 сентября в 15:00 мск президент России Владимир Путин должен подписать договоры о вступлении в состав Российской Федерации четырех новых территорий.
Церемония пройдет в Георгиевском зале Кремля. Там же Путин встретится с главами Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик. На мероприятие также пригласили депутатов Госдумы.