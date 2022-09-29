В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
28 минут назад

Депутат Крашенинников: новые территории могут войти в состав РФ как республики и области

Газета.Ru

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что новые территории могут войти в состав Российской Федерации как республики и области. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

Новые территории могут войти в состав РФ как республики и области
Фото: риа новостириа новости

«В таком виде (войдут в состав РФ — «Газета.Ru»), в котором они сегодня есть — две Народные Республики и две области… Мне кажется, так», — сказал Крашенинников, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее сообщалось, что 30 сентября в 15:00 мск президент России Владимир Путин должен подписать договоры о вступлении в состав Российской Федерации четырех новых территорий.

Церемония пройдет в Георгиевском зале Кремля. Там же Путин встретится с главами Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик. На мероприятие также пригласили депутатов Госдумы.

Политика,Павел Крашенинников,Владимир Путин,Конституционный комитет Госдумы,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители